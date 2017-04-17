Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı

»Ana Sayfa»Gündem
17.04.2017 02:38
Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı
Referandum sonucunu seçmen tercihleri açısından değerlendirmeye tabi tutan Atilla Yayla, seçmenin kime ne tür mesaj/lar vermek istediğini analiz etti.

Atilla Yayla’nın konuyla ilgili Facebook  hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YSK Başkanı'ndan 'EVET' Mührü Açıklaması16 Nisan 2017 Pazar 16:18
  • Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü16 Nisan 2017 Pazar 13:59
  • Bakanlık Suriyelilerin Bilgilerini Güncellemek İçin Çalışma Başlattı16 Nisan 2017 Pazar 12:29
  • Türkiye Sandık Başında16 Nisan 2017 Pazar 10:40
  • AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı16 Nisan 2017 Pazar 00:34
  • Seçim Yasakları Başladı15 Nisan 2017 Cumartesi 19:02
  • Erdoğan: Evet'le Hayır'ı Aynı Kefeye Koyamam15 Nisan 2017 Cumartesi 16:59
  • Fitch'ten Referandum ile İlgili 4 Senaryo15 Nisan 2017 Cumartesi 00:20
  • Bahçeli, 'Eyalet Sistemi' ile İlgili Son Sözünü Söyledi14 Nisan 2017 Cuma 23:32
  • RTÜK'ten Referandum İçin Yayın Yasağı Açıklaması14 Nisan 2017 Cuma 19:44
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim