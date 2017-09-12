Şebbiha'nın Cumhuriyet'inden Beklenen Alçaklık!

Myanmar ordusundan bir albayın Arakan'da Müslüman kadınlara tecavüz ve işkence gerçeğini yalanlamaya kalkışması tepkilere yol açarken, Cumhuriyet gazetesinin haberi sunuş biçimi insanlıktan utandırdı. Yaşananlara 'iddia' diyen Cumhuriyet, açıklamayı 'cevap' niteliğiyle paylaştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele yalanıyla Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Cumhuriyet soykırım acısını körükledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bu yılın başında yayınladığı raporda, Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in Independent'a dayandırdığı haberin sunum biçimi ise insanlıktan utandırdı.

Myanmarlı bir albayın suçlamalar karşısında yaptığı "Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?" açıklaması tepkilere yol açtı.

Myanmarlı albaydan Arakanlılara tecavüz iddialarına cevap: "Kim bu kadınlara tecavüz etmek ister?"https://t.co/Ds1spoff1X pic.twitter.com/5Icxer3tjs — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 12 Eylül 2017

Neler oluyor?

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.

Kaynak: Yeni Şafak