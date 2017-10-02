Şebbihalar, Perinçekçiler, Pelikancılar Hep Beraber Seyredin!

Onlara yıkıntılar altındaki şu çocuklara bakıp Putin adlı katilin icraatıyla övünebilirsiniz diyoruz:

Bu görüntüler Rus jetlerinin 28 Eylül 2017 tarihinde gün boyunca vurduğu İdlib'in Elmanaz kasabasından... Saldırılar sonucunda 40 sivil insanın öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı kaydediliyor. Bu videoda görüldüğü gibi saldırıya maruz kalanlar arasında enkaz altında can çekişen çocuklar da bulunuyor.