Şebab'dan 'Mogadişu' Açıklaması: Biz Yapmadık

El Kaide bağlantılı el Hicre medya kuruluşu yayınladığı açıklamada Somali'de gerçekleşen saldırının Eş-Şebab Hareketi ile ilgisi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen 358 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ülke tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Medya kuruluşu tarafından yayınlanan açıklamada "14 Ekim günü, Mogadişu'da düzenlenen 'saldırı' Eş-Şebab Hareketi tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bu saldırı ile aramıza mesafe koyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şebab Hareketi'nin 'temelsiz ve boş' iddialarla hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığı belirtilirken "Biz masumları öldürmeyiz, masumları öldürenleri öldürürüz" denildi.

Açıklamada iddialar şu sözlerle yalanlandı:

"Şebab Hareketi'nin kuruluş amaçlarından biri Ümmeti'in canlarını ve mallarını korumaktır. Bizler ne Bağdat'ta, ne Fas'ta, ne Cezayir'de ne de dünyanın başka bir yerinde masum insanları öldürmedik. Müslümanlar doğruluğu kanıtlanmamış hiçbir bilgi veya materyali insanlar arasında yaymamalılar. Mücahitlerin bizzat kendileriyle konuşup onların sözlerini dinlemek Mücahitler hakkında konuşan insanlara kulak vermekten daha iyidir."

Kaynak: Mepa News