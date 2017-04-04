Sayıştay'a FETÖ Operasyonu

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04.04.2017 08:58
Sayıştay'a FETÖ Operasyonu
Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'daki Gülen örgütü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce kurumdaki görevinden uzaklaştırılanların da olduğu 41 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcı Serkan Ucuzcu'nun talimatıyla harekete gecen polis, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinden beri eş zamanlı operasyon yapıyor.

Şüphelilerden gözaltına alınanlar ifade işlemleri için emniyete götürülüyor.

Kaynak: AA

 

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