“Saydnaya’da Tutuklular Ölümü İşkenceye Tercih Ederdi”

2012’de Suriye’nin Şam kentinde tutuklanan 50 yaşındaki Ahmet Kürdi, Beşşar Esed rejiminin Saydnaya Askeri Cezaevi’nde yaşadığı işkence dolu 2,5 yılı AA muhabirine anlattı.

Humus’ta albay olduğunu ve harp okulunda öğretmenlik yaptığını söyleyen Kürdi, ders verdiği sırada tutuklanarak, Şam’a getirildiğini belirtti.

“Darp Edildik, Küfürlere Maruz Kaldık”

Kürdi, Şam’da 93 nolu güvenlik birimi olarak bilinen sorgu merkezine götürülmesini şöyle aktardı:

“93 nolu birime vardığımız ilk andan itibaren çok kötü bir şekilde karşılandık. Darp edildik, küfürlere maruz kaldık. Cüzdanlarımıza, paralarımıza, telefonlarımıza el kondu. Rütbelerimizi çıkarttılar. Numaralar verdiler. Aşağılık sözler söylemeye ve fiziki işkence yapmaya başladılar. O andan itibaren insan olduğumuzu unuttuk.”

17 gün sorgu ve işkenceye maruz kaldığını vurgulayan Kürdi, “Kaldığımız hücrelerde kollarımızdan bağlanır, havaya asılırdık. Fiziki darplar sonrası vücudumuzda kırıklar oluşurdu.” dedi.

“Fiziki İşkenceden Ölenler Oldu”

Kürdi, kollarında işkenceler neticesinde kırıklar oluştuğuna işaret ederek, “Kaldığımız koğuşta fiziki işkenceden ölenler oldu. Koğuşta işkenceden ölen Halil Alluş adlı Deralı bir komutan vardı. Dayak yerken ağzından ‘Ya Allah’ kelimesi çıktı. Bunu duyan gardiyanlar, daha da hiddetlenerek ona acımasızca vurmaya başladılar. Kolunda ağır kırıklar oluştu. Ağzı burnu kan içerisindeydi. Perişan bir hâldeydi. Müdahale edecek hiçbir yardım malzememiz yoktu. Onu o hâlde bıraktılar. Birkaç gün içerisinde öldü.” şeklinde konuştu.

Aynı koğuştan Ahmet Tariyya adında bir arkadaşlarının işkence yüzünden hayatını kaybettiğini dile getiren Kürdi, ülkenin her yerinde bu tür cezaevlerinin olduğunu söyledi.

Kürdi, “Stadyumlarda bile tutukluma yerleri var. Ülkede kesinlikle bilinmeyen hapishaneler mevcuttur.” dedi.

“Yargısız İnfaz” Raporu

Saydnaya Askeri Cezaevi, Uluslararası Af Örgütü’nün 7 Şubat’ta yayımladığı ve savaşın başladığı Eylül 2011’den 2015’in sonuna kadar çoğunluğu sivil 5 bin ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurduğu raporla gündeme gelmişti.