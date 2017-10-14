Savunma Sanayi Müsteşarı:  Yabancı Silaha Kapıyı Kapattı

Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emniyet teşkilatında SIG Sauer yerine yerli silah kullanılması" yönündeki açıklamasının ardından Müsteşarlığın bu konudaki yaklaşımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Demir, "Yabancı silah taleplerinin hepsine direndik biz. En son ret yazımızı yazalı 1 ay olmadı. Bakan'dan geldiği için Milli Savunma Bakanımız Nurettin Bey'e imza attırdık ve reddettik. Meşhur SIG Sauer'i reddettik." diye konuştu.

Herkesin yabancı silah istediğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"İlk başladığımız zaman "daha önce falancaya verdiniz, bize niye vermiyorsunuz" diye geliniyordu. Verdiğimiz satılmamak kaydıyla şeklindeydi. Daha sonra taleplerin hepsini reddetmeye başladık. Hiçbir yabancı silah talebini kabul etmiyoruz. Çünkü Türkiye'de var, niye bunu yabancı alıyorsunuz? Bazı durumlarda dürbünüydü ya da başka özelliklerini öne sürerek illa bu silah olması lazım gibi talepler geliyor. Hep direndiğimiz bir konuda Cumhurbaşkanımızın desteği bizi son derece memnun etti, sektörü de memnun etmiştir diye düşünüyoruz. Hedef seçtiğimiz ve direndiğimiz bir konuydu. Gelen baskıları sürekli püskürtmek için uğraştık."

"Zorladıkça daha ileriye gidiyoruz"

Silah sanayisindeki yerlileştirme konusundaki çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Demir, şöyle devam etti:

"Bazı özel silahlar var belki onlar seçilebilir. Yerlileştirme her alanda devam ediyor. 5,56'lar var, 7,62'nin çeşitleri olacak, onun keskin nişancı tüfeği olacak, daha hafifleştireceğiz, zırhlı araç üzerine konulan silah kuleleri var, bunun 7,62'si, 12,7'si, 20 milimetresi var. 20 milimetre geliştirme projemiz var, 12,7 var. Bunların hepsiyle ilgili arka arkaya teklifler aldık. Bizde olmayan her türlü kalibre, silah montajına yönelik çalışmalarımız var. 7,62 var ama kuleye monte ettiğimiz 7,62. Bu sürekliliği olan bir konu. Bu konuda yerli sanayi de istekli. Namlu teknolojileri, malzeme teknolojileri var yabancı ürün olmasın diye zorladıkça daha ileriye gidiyoruz."

Demir, Milli Piyade Tüfeği üretiminin de önümüzdeki süreçte hızlanacağını vurguladı.

İsmail Demir, tamamen özgün, sıfırdan tasarlanmış bir tabanca için başlattıkları Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi'nin de ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.