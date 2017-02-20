Save The Children: Musul'da 350 Bin Çocuk Tehdit Altında

»Ana Sayfa»Irak
20.02.2017 02:13
Save The Children: Musul'da 350 Bin Çocuk Tehdit Altında
Save the Children, Musul’un batısını kurtarmaya yönelik operasyonla ilgili olarak Irak güvenlik güçlerini ve ABD'yi kentin bu bölgesinde mahsur bulunan 350 bin çocuğun can güvenliği konusunda uyardı.

Londra merkezli sivil toplum örgütü "Save the Children"dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri ile ABD dahil olmak üzere müttefikleri, çocuklara ve ailelerine zarar gelmesini önlemek için ellerinden geleni yapmalılar, şehrin içine ilerledikçe okullar ve hastaneler gibi sivil binalardan uzak durmalılar.” ifadeleri kullanıldı.

Musul’da verilecek sokak savaşında kullanılacak mühimmatın önemine de dikkat çekilen açıklamada, "Musul'un batısında 350 bin çocuğun mahsur bulunduğu değerlendiriliyor. Top ateşinin ve sair patlayıcı maddelerin bu dar, yoğun nüfuslu sokaklardaki etkisi bugüne kadar görmediğimiz kadar ölümcül olacak ve ayrım gözetmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Musul'dan pek çok aile için şehirden kaçmanın bir seçenek olmadığı belirtilen açıklamada, kentte ayrıca gıda, su ve ilaç sıkıntısı bulunduğu vurgulandı.

Kentte kalan çocukların bombalar, çapraz ateş ve açlık ile infaz ve keskin nişancı ateşi arasında kaldığı ifade edilen açıklamada, "Siviller için en kısa zamanda güvenli kaçış yolları oluşturulmalı." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Irak’ta 600 Bin Çocuk Yetim Kaldı”06 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • “Musul’un Batısında Yüz Binlerce Sivil Mahsur Kalabilir”06 Şubat 2017 Pazartesi 12:59
  • Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!02 Şubat 2017 Perşembe 17:27
  • “Musullu 49 Bin Sivil Evine Döndü”02 Şubat 2017 Perşembe 14:13
  • Nuri el-Maliki Rusya’ya Gidecek31 Ocak 2017 Salı 16:46
  • Haşdi Şabi Çetesi Peşmerge Güçlerine Saldırdı26 Ocak 2017 Perşembe 22:34
  • Musul’un 11 Petrol Kuyusundaki Yangın Hâlâ Sürüyor!26 Ocak 2017 Perşembe 15:13
  • Musul’un Batısında 250 Bin Kişi Evini Terk Etmek Zorunda Kalabilir25 Ocak 2017 Çarşamba 13:53
  • Haşdi Sabi’nin Sivil Halka Yönelik Katliamları Devam Ediyor24 Ocak 2017 Salı 18:26
  • Mesut Barzani: Maliki Gelirse Bağımsızlık İlan Ederim23 Ocak 2017 Pazartesi 10:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim