Savcılık: ‘FETÖ’ Son 15 Yılın Sorularını Çaldı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda görevli savcılar tarafından yürütülen üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin sınav sorularının önceden ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmalarda, Gülen örgütünün (FETÖ/PDY) soruları nasıl sızdırdığını tespit etmek için Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen örgütünün ÖSYM tarafından yapılan son 15 yılın sınav sorularını çaldığını açıkladı.
AA’da yer alan habere göre savcılık, Gülen örgütü üyelerinin soruların yüklendiği bilgisayarlarda arayüz oluşturarak, bu arayüzlerden taşınabilir belleklere yükleyerek soruları sızdırdığını belirtirken, ÖSYM’nin yaptığı sınav sorularının olduğu bilgisayarları son 15 yılda kimlerin kullandığını belirlemek için inceleyecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin toplam 20 sınavla ilgili soruşturma yürütüyor. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda görev yapan 8 cumhuriyet savcısı, bu sınavlarda soruların örgüt tarafından sızdırılıp sızdırılmadığını ve başka usûlsüzlükler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.
Al Jazeera’de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mercek altına aldığı sınavlar şunlar:
* 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Başsavcılık, soruların sızdırılmasına ilişkin 230 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmî belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından dava açtı. Hâlen 31 sanık tutuklu yargılanıyor. Ancak sınavda yüksek net yapan diğer adaylara ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
* 2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Soruşturmayı yürüten savcı, sınav sonuçları ve diğer veriler yönünden durumu şüpheli görülen kişilerin isimlerinin bildirilmesini YÖK Başkanlığı’ndan talep etti. Soruşturmanın, buradan gelecek cevaba göre şekilleneceği belirtiliyor.
* 2012 KPSS: Soruşturma geçen yıl açıldı. Soruların sınav öncesinde elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada deliller toplanıyor.
* 2012 Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Seçme Sınavı: Soruşturma 2012’de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın suç duyurusu üzerine açıldı ancak takipsizlikle sonuçlandı. Yeni deliller elde edilmesi üzerine geçen yıl başsavcılık soruşturmayı tekrar açtı. Bilirkişilerin, sınav sorularının önceden sızdırıldığına ilişkin raporu soruşturma dosyasında. ÖSYM ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından değerlendirme yapılan 62 şüpheli ve hakkında soruşturma izni verilen 5 ÖSYM görevlisiyle ilgili soruşturma sürüyor.
* 2014 LYS: Bir milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor. Soruların sınavdan önce elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık delil topluyor.
* Komiser Yardımcılığı Sınavları: 2005-2013 arasında düzenlenen dokuz komiser yardımcılığı sınavının sorularının önceden ele geçirildiği iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine ayrı ayrı soruşturma açıldı.
* 2009 Polis Koleji Sınavı: Sınava giren bir öğrencinin “müşteki” sıfatıyla verdiği ifade üzerine başlatılan sınava giren 907 adayla ilgili delil toplama ve analiz çalışmaları devam ediyor.
* 2012 Polis Akademisi Sınavı: Bilirkişi raporları ve diğer deliller yönünden durumları şüpheli görülen 245 öğrenci, 99 sınav komisyonu üyesi ve 19 kişiyle alâkalı delil toplama ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.
* 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiası soruşturuluyor.
* 2012 Astsubaylık Sınavı: Bu sınavın sorularının da sınav öncesinde sızdırıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık delil topluyor.
* 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
* 2014 Adalet Bakanlığı İdârî Yargı Hâkim Adaylığı Sınavı: Başsavcılık, bu sınavda da 47 şüpheli hakkında aynı iddiaları araştırıyor.
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