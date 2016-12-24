Savcılık Askerlerin Yakıldığı İddiasıyla İlgili Bilgi İstedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Yurtdışında Türk vatandaşlarına yönelik işlenen suçlara yönelik soruşturmalardan sorumlu Ankara Savcılığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Yazıda görüntülerin doğru olup olmadığı, öldürülenlerin Türk askeri olup olmadığının belirlenmesi istendi. Ayrıca öldüren IŞİD’lilerin Türkçe konuşmasını dikkate alan savcılık suçu işleyenlerin de Türk vatandaşı olabileceği gerekçesiyle kimliklerinin tespiti talimatını verdi.

SAVUNMA BAKANI: DEAŞ'IN ELİNDE 3 ASKERİMİZ VAR, GÖRÜNTÜLER TEYİDE MUHTAÇ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, IŞİD’in dün yayınladığı iki esir Türk askerinin infaz edildiğine dair videoya ilişkin ilk kez konuştu.

Bakan Işık, "Şuana kadar 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkesin sorumlu davranması gerektiğini dile getiren Bakan Fikri Işık Kocaeli'nde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum: Bu ülkede bu kritik süreçte bölgemize bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütünün ve örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklı selim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz.

Bir yanda El Bab'da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şuanda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."