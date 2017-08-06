Savaşta Ailesini Yitirdi, 5 Yıl Sonra Üçüzlerle Hayata Tutundu!

Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılarda eşini ve çocuklarını yitiren Abdullah Beyadi, bombardımandan bacağından yaralı olarak kurtuldu.

Sağ bacağında hâlâ şarapnel parçaları bulunan Beyadi, ailesinin acısıyla, yaralarıyla ve savaşın yarattığı imkânsızlıklara baş etmeye çalıştı.

İyileştikten sonra tekrar evlenen, Suriye’nin Şam kentinde, Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta’da yaşayan 50 yaşındaki Beyadi, bugünlerde yeniden çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Beyadi, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, “Kendime bakamadığım için tekrar evlendim. Allah’a şükür, eşim bana çok iyi bakıyor.” dedi.

İkinci kez evlendikten sonra bir bebeklerinin dünyaya geldiğini ancak onun da kısa sürede yaşamını yitirdiğini dile getiren Beyadi, 5 yıl çocuk sahibi olamadıklarını ifade etti.

“Bir gün eşim doktora gitti ve üçüzlere hamile olduğunu söyledi.” diyen Beyadi, üçüz bebek haberi karşısında şaşırdıklarını ama çok mutlu olduklarını anlattı.

Acıların Dinmesi İçin Kızına “Şifa” Adını Koydu

Beyadi, eşinin hamileliğinin zor geçtiğini ve Duma’da bulunan Hamdan Hastanesi’ndeki doktorların kendileriyle çok ilgilendiğini söyledi.

Üçüz bebekleri “Allah’ın lütfu” olarak değerlendiren Beyadi, yaşadığı evlat acısını dindirmesi adına kızların en küçüğüne de “Şifa” adını koydu.

Beyadi, “Üçüzlere Huda, Esma ve Şifa isimlerini verdik. Acıların dinmesi ve ayağımın ağrısından dolayı en küçüğe Şifa ismini koydum. Üçüzler bize neşe getirdi.” diye konuştu.

“Onlar Beni Tekrar Hayata Bağladı”

Esed güçlerinin kuşatması nedeniyle her şeyin pahalı olduğunu vurgulayan Beyadi, “Bir taraftan sevinirken diğer taraftan üç çocuğa bakmak kolay değil.” dedi.

Bebeklerin bakımı için yardım beklediklerini dile getiren Beyadi, şunları kaydetti:

“Her gün kızlarıma bez alıyorum. Onlar benim için değerliler. Onlar beni tekrar hayata bağladı. Umutsuzluğa düştüğümüz bir zamanda Allah onları bize lütfetti. Maddî imkânlarımızı zorlayarak onlara bakacağım. Maddî olarak zorluk çekeceğiz ama onların sevgisi her şeye yeter. Üç çocuğa bakmak zor olduğu için Duma’daki yardım kuruluşlarından destek bekliyoruz.”