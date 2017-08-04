Savaşın İzlerini Resim Yaparak Silmeye Çalışıyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib kentine bağlı Serabin ilçesindeki Gökkuşağı Resim Atölyesi’nde, savaş mağduru çocuklara resim çizdirilerek psikolojik destek sağlanıyor.

İlçedeki Gökkuşağı Resim Atölyesi’nde, savaş mağduru Suriyeli çocuklar, gördükleri psiko-sosyal terapi kapsamında resim çiziyor. Resimler daha sonra sergileniyor.

“Psikolojik Destek Vermek İçin Kurduk”

Merkezin sorumlusu Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Savaşın sürdüğü ülkede çocuklara psikolojik destek vermek amaçlı bu merkezi kurduk.” dedi.

“Çocuklar Yaşadıklarını ve Hayallerini Resmediyor”

Geçen yıl kurulan merkezde şu an 648 çocuğa resimler çizdirerek psiko-sosyal terapi uyguladıklarını belirten Ahmed, “Çocuklar yaşadıklarını veya hayallerini resmediyorlar. Bu çocukların psikolojik durumlarını tespit etmek ve bozuksa düzeltmek için güzel bir yöntem.” değerlendirmesinde bulundu.

“Atölyemize Katılan Çocuk Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor”

Atölyedeki öğretmenlerden Arife Musa da, “Çocuklara destek vermek için büyük bir çalışma içindeyiz. Merkezimiz küçük ama yaptığımız işler büyük. Atölyemize katılan çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor.” ifadelerini kullandı.

“Burada Olmak Bile Beni Mutlu Ediyor”

Etkinliğe katılan çocuklardan Yasmin Muhammed ise “Resim çizmek için buradayım. Burada olmak bile beni mutlu ediyor. Sergide 3 resmim var.” dedi.