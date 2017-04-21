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Savaşın Çirkin Yüzü Küçük Bedenlerinde
Halep'teki çatışmalarda, evlerine düşen bombalar nedeniyle yüzleri yanan, kolları kopan çocuklar, savaşın en çirkin izlerini bedenlerinde taşıyorlar.
21 Nisan 2017 Cuma 21:05
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