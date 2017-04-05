“Savaş Suçlularını Yargılayan Mahkemeler Harekete Geçmeli”

»Ana Sayfa»Suriye
05.04.2017 13:18
“Savaş Suçlularını Yargılayan Mahkemeler Harekete Geçmeli”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esed güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırılara ilişkin, “BM’nin de Adalet Divanı’nın da savaş suçlularını yargılayan mahkemelerin de harekete geçmesi lâzım.” dedi.

Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Asfalt Plenti Tesisi’nin açılış törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada bir konuşma yaptı.

Tüfenkci, Suriye’de Beşşar Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve 100’den fazla sivilin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan kimyasal saldırılara tepki gösterdi.

“Dünya Vicdanının Harekete Geçmesi Lâzım”

AA’da yer alan habere göre, söz konusu saldırıları lanetleyenTüfenkci, şunları kaydetti:

“Suriye’de yaşananları, insanlık suçunu, vahşeti görüyorsunuz. Sarin gazıyla oradaki masum çocukların, kadınların katledildiğini görüyorsunuz. Burada bizim vicdanlarımız sızlıyor, lanetliyoruz, kınıyoruz. Bunu yapanların da hesap vermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler’in (BM) de Adalet Divanı’nın da savaş suçlularını yargılayan mahkemelerin de harekete geçmesi lâzım. Dünya vicdanının harekete geçmesi lâzım. İnsanlığın ölmediğini dünyanın göstermesi lâzım, yoksa yeni katliamlara yol açarlar. Eğer vicdanlar harekete geçmezse eğer sağduyu galip gelmezse, insanların birbirlerine katletmelerine seyirci kalır, emperyalistlerin ellerini ovuşturduklarını seyredersek gerçek dünyanın geleceğinden endişe duymamız lâzım.”

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