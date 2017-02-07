Savaş Riyad'a Dayandı
İran'la nükleer anlaşmaya karşı çıkan yeni ABD yönetiminin iş başı yapmasında sonra Yemen'deki savaş giderek şiddetleniyor. Yemen'de bulunan Husi milisleri, İran'ın geliştirdiği Scud füzesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurdu. Yemen isyancıların sözcüsü, başkent Riyad'ın 40 kilometre batısındaki askeri kampı Scud füzesiyle yerel saatle akşam 8 sularında vurduklarını duyurdu. Saba haber ajansı, haberinde, Husi sözcüsünden alıntı yaparak, saldırının başarılı bir “hassas, uzun menzilli balistik füze deneme atışı" olduğu ifadelerini kullandı.
BAŞKENT RİYAD ATEŞ MENZİLİNDE
Husilerden yapılan açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Suudi Arabistan'ın başkenti artık füzelerimizin menzili içindedir ve Allah izin verirse, devamı daha büyük olacak" denildi. Bu saldırı, Suudi topraklarına, Scud füzesiyle bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. Suudi yetkililer ise askeri kampın vurulduğu iddialarını yalanladı. Suudi Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, saldırı sırasında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile görüşüyordu.
BİR NUMARALI TERÖR SPONSORU
Son saldırı, İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, İran'ı bir numaralı terör destekçisi ilan etmesinden sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonunda yayınlanan mülakatta “İran bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.
Zukar Adası Borkan 1'le vuruldu
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor. 31 Ocak'ta, Kızıldeniz'de bulunan Zukar Adası'ndaki Suud-BAE askeri üssüne, Scud füzelerinden geliştirilmiş Borkan-1 füzesiyle düzenlenen saldırıda 80 koalisyon askerinin öldüğü iddia edilmişti.
FÜZE MEKKE SEMALARINDAN GEÇTİ
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Husilere ait balistik bir füze Mekke semalarından geçerek Cidde'yi vurmuştu. Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 km uzaklıkta koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.
Cephanelik sergilendi
Geçtiğimiz pazar günü, internet paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen bir videoda, yeraltına saklanmış çok sayıda Husi füzesi sergilenmişti. Husilerin Yemen'de isyan sırasında ele geçirdikleri Scud füzeleri İranlı mühendislerce güncellenerek Borkan-1 adını aldı. Öte yandan İran Fars Haber Ajansı, Husilerin İran yapımı Zilzal- 2 balistik füzeleriyle başkent Sanaa'yı 4 Şubat'ta vurduğunu duyurmuştu.
Kızıldeniz'de intihar saldırısı
Husiler, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi savaş gemisine intihar saldırısı düzenlemiş, teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısında iki Suudi askeri ölmüş, üç asker yaralanmıştı.
Kaynak: Yeni Şafak
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