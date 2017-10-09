Savaş Mağduru Kadınlardan Arakanlılara Yardım

Hatay’da Dünya Şehit Çocukları Vakfı’nın açtığı okulda eğitim gören Suriyeli yetim çocukların anneleri tarafından Arakanlı Müslümanlar için nakdi yardımda bulunuldu.

AA’da yer alan habere göre, Antakya’daki okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Suriyeli kadınların kendi aralarında topladıkları bir miktar para Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Kadınlar adına konuşman Fatma Şeyh, Müslümanlara karşı yapılan eziyetleri duyduklarını ve gördüklerini belirtti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların zulüm gördüğünü ve herkesin bu duruma sessiz kaldığını ifade eden Şeyh, Arakanlı Müslüman kardeşlerinin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Dünya Şehit Çocukları Vakfı Başkanı İsmail Yıldırım da okul velilerinin Arakanlı Müslümanları düşünerek onlara yardımda bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplanan para Türk Kızılayı Antakya Şube Başkanı Mustafa Sevinç’e verildi.