Sarsıntıların Sürdüğü Çanakkale’de Bir Deprem Daha!
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitine göre, saat 15.14’te Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Konteyner Kent Kurulum Çalışmaları Devam Ediyor
Öte yandan, AFAD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılayı ekiplerince deprem bölgesinde oluşturulan çadır kent, konteynerlerin gelmesinin ardından kaldırıldı. Depremden en fazla etkilenen Yukarıköy’deki spor sahasında alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından konteyner kent hizmete girdi. Geçici barınaklarına yerleşen vatandaşlara elektrikli soba dağıtılarak ısınma sorunları çözüldü.
Toplamda 21 yerleşim birimi ile 2 bin 500’e yakın kişinin etkilendiği depremin ardından 298 konteyner belirlenen noktalara kuruldu. 178 konteynerin de kurulumu sürüyor. Talep edilen 500 yeni konteynerin ise hafta içinde bölgeye ulaştırılması bekleniyor.
12 Bin Kişiye Yemek Veriliyor
Öte yandan, Türk Kızılayı, Ayvacık ilçesinde, art arda meydana gelen depremlerin ardından konteynerlerde barınanlar için her gün 12 bin kişiye yemek ikramında bulunuyor. Kızılay ekipleri, depremden etkilenen yerleşim birimleri için Yukarıköy’de konuşlanan mobil mutfak aracında sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün 12 bin kişilik yemek hazırlıyor.
Yukarıköy’de hazırlanan yemekler, çevre köylere Türk Kızılayı’nın araçlarıyla ulaştırılıyor. Ekipler, hazırlanan özel araçta da 24 saat boyunca çay ve çorba ikramı yapıyor.
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