Sarıyer’de DHKP-C Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C’ye yönelik 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C’ye yönelik dün gece saatlerinde, Sarıyer’de önceden belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Örgüt adına kullanıldığı belirtilen bir ikamette yapılan aramada, eylemde kullanılabileceği değerlendirilen polis üniforması ile 2 gaz maskesi, kuru sıkı tabanca ve sprey boya ele geçirildi.

Okmeydanı’nda da 5 Gözaltı

Aynı örgüte yönelik Okmeydanı’nda dün akşam saatlerinde Gençlik Federasyonu’na gerçekleştirilen operasyonda da 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.