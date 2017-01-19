Sarıyer’de DHKP-C Operasyonu: 2 Gözaltı

»Ana Sayfa»Hukuk
19.01.2017 23:55
Sarıyer’de DHKP-C Operasyonu: 2 Gözaltı
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C’ye yönelik 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C’ye yönelik dün gece saatlerinde, Sarıyer’de önceden belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Örgüt adına kullanıldığı belirtilen bir ikamette yapılan aramada, eylemde kullanılabileceği değerlendirilen polis üniforması ile 2 gaz maskesi, kuru sıkı tabanca ve sprey boya ele geçirildi.

Okmeydanı’nda da 5 Gözaltı

Aynı örgüte yönelik Okmeydanı’nda dün akşam saatlerinde Gençlik Federasyonu’na gerçekleştirilen operasyonda da 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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