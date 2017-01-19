RÖPORTAJ
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
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- Şapşalca ve Ahlaksızca Bir Operasyonun Otopsisi
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- İlk Dört Maddeyi Değiştirmek TÜSİAD’ın Önerisiydi
- Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı
- Karlov'un Öldürülmesi Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
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- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar Doğru Konuşmuyor
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- Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
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Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim