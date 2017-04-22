Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Bombalı Saldırı!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi, olayda saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Suruç Devlet Hastanesi’nin yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

AA’da yer alan habere göre, mezarlığın yakınlarında gerçekleştirilen patlamanın etkisiyle mezarlığın dış cephe duvarının yıkıldığı ve patlayan aracın büyük oranda zarar gördüğü görüldü.

Olayın ardından bölgeyi güvenlik koridoruna alan ekiplerin incelemeleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Olay yerinde uzaktan kumanda parçalarının bulunduğu öğrenildi.

“Kimlik Tespit Çalışmaları Yapılıyor”

Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı açıklamada, “Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Çok yönlü olarak başlattığımız operasyon, terör örgütü işbirlikçilerine yönelik sürüyor.” dedi.

Valilik’ten yapılan açıklamada da, “Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.” denildi.

“Etkinlikleri Kana Bulamak İstiyordu”

Bu arada, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “1 Mayıs ve 23 Nisan etkinlikleriyle ve referandumu protesto eden gruplara yönelik eylem hazırlığı yapan ve etkinlikleri kana bulamak isteyen terörist, Suruç’ta bomba yüklü aracın patlamasıyla etkisiz hâle geldi.” ifadeleri kullanıldı.