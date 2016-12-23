Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne Kayyum Atandı

Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi başkanlığına Kaymakam Şeref Albayrak’ın vekâleten görevlendirildiği bildirildi.

Vali Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halfeti Belediye Başkanı’nın bir süre önce gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Tuna, “Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram’ın yerine Kaymakam Şeref Albayrak vekâleten görevlendirilmiştir.” dedi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta gözaltına alınan Halfeti Belediye Başkanı Bayram tutuklanmıştı.