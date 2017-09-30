Şanlıurfa’da “Komşu Hakkı” Projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal inceleme ekibince “Malzemesi Bizden, Pişirmesi Sizden” sloganıyla başlatılan “Komşu Hakkı” projesi kapsamında, gıda malzemesi temin edilen komşular, pişirdikleri yemekleri her gün yaşlılara ulaştırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik yardımı yaptıklarını söyledi.

Yardımlara rağmen ilerleyen yaşları nedeniyle bazı vatandaşların yemek yapmakta zorlandığını dile getiren Özçınar, bunun üzerine “Komşu Hakkı” projesini hayata geçirdiklerini vurguladı.

“Projeyi Büyütmeyi Amaçlıyoruz”

Proje kapsamında, kimsesiz ya da yakınları uzakta olan 50 aileyi tespit ettiklerini belirten Özçınar, şöyle konuştu:

“Bu ailelerin kimsesi olmadığı için kentteki aşevinden de yemek alma imkânları bulunmuyor. Projeyle, yakın bir komşu bularak yaşlılarımızı onlara emanet ediyoruz. Bu ailenin gıda ihtiyaçlarını da karşılayarak, belirlediğimiz yaşlı komşusuna yemek vermesini sağlıyoruz. Bu vesileyle hem yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evine sıcak yemek giriyor hem de kaybolmaya yüz tutan komşuluk ilişkileri artıyor. Çok başarılı bir proje. Projeyi büyütmeyi amaçlıyoruz. İnsanlara hizmet etmek bizler için bir ibadettir, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Vatandaşlar da Memnun

Vatandaşlardan Hayriye Bıdık, belediyenin gıda yardımıyla yaptığı yemeği günlük olarak kimsesiz yaşlı komşusuna götürdüğünü, projeden memnun olduğunu söyledi.

Adile Bozkur ise yalnız yaşayan ve yemek yapacak durumda bulunmayan komşusuna elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Yıldız Güneş, belediyenin projesi sayesinde kimsesiz yaşlıların evine sıcak yemek girdiğini anlatarak, “Komşum evde tek yaşıyor ve yemek yapacak durumda değil. Bu, çok güzel ve yerinde bir uygulama. Başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Allah Bana Yemek Yapıp Getiren Komşumdan Razı Olsun”

Projeden yararlanan Ayşe Sağlam (75) ise komşusunun getirdiği sıcak yemekle karnını doyurabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Zeliha Alay (74), belediye ve komşusunun sayesinde sıcak yemek yiyebildiğini ifade etti.

Yaşlılık nedeniyle ayağa zor kalktığını kaydeden Alay, “Allah belediyeden ve bana yemek yapıp getiren komşumdan razı olsun. Onlar olmasa hâlim perişandı. Onların sayesinde yorulmadan sıcak yemeğim evime kadar geliyor.” dedi.

Ferika Uslanmaz da yalnız yaşadığını ve gelirinin olmadığını, proje sayesinde yemek sıkıntısı yaşamadığını dile getirdi.