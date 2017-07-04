Şanlıurfa’da Kavurucu Sıcakta Ekmek Mücadelesi!

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da, tarım işçileri 45 dereceyi aşan ısıya rağmen, kavurucu güneşin altında işlerini yapmaya çalışıyor.

Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı etkiliyor. Kimi vatandaşlar, park ve bahçe gibi alanlarda vakit geçirirken çocuklar ise süs havuzlarında sıcağa aldırmadan eğleniyor.

Kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen serinlemek için sulama kanallarını tercih ediyor.

“Çalışmak Zorundayız”

GAP ile sulama imkânlarına kavuşan ve bu sayede birçok tarım ürününün yetişmeye başladığı Şanlıurfa’da tarım işçileri ise kavurucu güneşin altında tarlada işlerini yürütüyor.

Şapka takarak güneşten korunmaya çalıştıklarını belirten işçiler, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Ovada pamuk işçileri, ürünlerini sularken, domates toplayan kadınlar ise işlerini bir an önce bitirmek için gayret sarf ediyor.

Tarlada sulama yapan Muzaffer Karadağ, Suruç ilçesinden pamuk işi için buraya geldiğini ve iyi bir ürün elde etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA