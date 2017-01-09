Şanlıurfa'da İki Belediyeye Kayyum Atandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Bozova ilçe belediyelerine kayyum atandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin yerine Kaymakam Ömer Çimşit, Bozova ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın yerine de Zekeriya Göker kayyum olarak atandı.
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