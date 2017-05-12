Şanlıurfa'da 15 Kişi FETÖ'nün 'Mahrem İmam'ı İddiasıyla Tutuklandı
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ’nün “mahrem imamı” oldukları iddiasıyla 15 kişi tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larına yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 21'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 6'sına ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler : darbe soruşturması, FETÖ soruşturması, mahrem imam
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