Şangay’ın Kerametleri

Rusya ve Putin’in hakiki dostluğu üzerine yapılan hikâye tadındaki analizlerin bir sonucu varsa o da İngiltere örneğinde olduğu gibi anlaşma yapmak üzere kimi ülkelerin seferber olmasıdır.

Kenan Alpay’ın Yorumu:

Avrupa Birliği’nden çıkma telaşesi içerisindeki İngiltere’nin Başbakanı Theresa May Amerika seyahatinin dönüşünde ülkesine uğramadan Türkiye’ye geldi. Amerikan Başkanı Trump’la görüşmesinin hemen ardından May, uzun ve yorucu bir uçuşun ardından Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir dizi görüşme yaptı. Bu ziyaret Türkiye ve İngiltere arasında imza edilen ticari anlaşmalar üzerinden okundu daha ziyade olarak.

May’in ziyaretinde ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekten de ağırlıklı bir yer tutuyor. Ancak görüşmenin içeriği epeyce farklı alanları ihtiva eden ortak payda arayışlarıyla zenginleştirilmiş durumda. Mesela Suriye, Irak, Kıbrıs, mülteci krizi, IŞİD’le mücadele gibi konular bunlar arasında. Bu konuların konuşuluyor oluşu çözüme varıldığı, varılacağı veya Türkiye’nin İngiltere’ye güvendiği anlamına gelmiyor elbette. Konuyu bu bağlamda değil İngiltere’nin hızlı bir biçimde Türkiye ile ortak payda arama gayretlerini arttırması açısından değerlendirmek daha doğru olur. İlaveten İngiltere ile savunma sanayi alanında varılan mutabakatla ortak savaş uçağı üretimi, motor, radar ve silah üretimi kararını almaya iten sebeplere odaklanmak uluslararası dengelerin çözümlenmesine ciddi bir katkı sağlayacaktır.

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