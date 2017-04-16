Sandıkların Yüzde 98’i Açıldı: Evet, Yüzde 51,3; Hayır, Yüzde 48,7

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16.04.2017 20:51
Sandıkların Yüzde 98’i Açıldı: Evet, Yüzde 51,3; Hayır, Yüzde 48,7
Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliği referandumunda sandıkların yüzde 98'i açıldı. Buna göre Evet yüzde 51,3; Hayır yüzde 48,7... 3 büyük şehirde 'hayır' oyları öne geçti.

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 98'i açıldı. Bu sandıklardaki oy sayımına göre Evet yüzde 51,3; Hayır yüzde 48,7 oranında.

İstanbul'da sandıkların yüzde 99,5'i açıldı; %48,9 Evet, %51,1 Hayır...

Ankara'da sandıkların yüzde 98'i açıldı; %49.1 Evet, %50,9 Hayır...

İzmir'de sandıkların yüzde 97'si açıldı; %31,3 Evet, %68,7 Hayır...

3 büyükşehirde katılım oranı yüzde 90'lara yakın...

Diğer büyükşehirler

Antalya’da sandıkların yüzde 95,1’i açıldı; %41,21 Evet, %58,79 Hayır...

Mersin’de sandıkların yüzde 97,7’si açıldı; %36,52 Evet, %43,48 Hayır...

Adana’da sandıkların yüzde 91,79’si açıldı; %42,43 Evet, %57,57 Hayır...

Erzurum’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı; %74,51 Evet, %25,49 Hayır...

Diyarbakır’da sandıkların yüzde 97,08’, açıldı; %32,53 Evet, %67,47 Hayır...

Şanlıurfa’da sandıkların yüzde 99,73’ü açıldı; %70,90 Evet, %29,10 Hayır...

Bursa’da sandıkların yüzde 88,15’i açıldı; %53,63 Evet, %46,37 Hayır...

Konya’da sandıkların yüzde 96,64’ü açıldı; %73,15 Evet, %26,85 Hayır...

Trabzon’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı; %66,50 Evet, %33,50 Hayır...

Sivas’ta sandıkların yüzde 96,7’si açıldı; %71,68 Evet, %28,32 Hayır...

En yüksek Evet oyu çıkan iller

Bayburt %81,67

Rize %75,56

Aksaray %75,53

Gümüşhane %75,16

Erzurum %74,5

En yüksek Hayır oyu çıkan iller

Tunceli %80,24

Kırklareli %71,34

Şırnak %70,99

Edirne %70,33

Muğla %69,14

Kaynak: AA

 

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