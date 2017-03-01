Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor

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01.03.2017 13:18
Sanayideki Usta ve Çıraklar Kur’ân Okumayı Öğreniyor
Mersin’in Erdemli ilçesindeki sanayi sitesinde çalışan usta ve çıraklar boş zamanlarında iş yerlerine gelen hocalardan Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğreniyor.

Mersin’in Erdemli ilçesindeki sanayi sitesinde çalışan usta ve çıraklar, Erdemli Müftülüğü’nce başlatılan “Kur’ân-ı Kerîm bilmeyen hiç kimse kalmasın.” kampanyası sayesinde, boş zamanlarında iş yerlerine gelen hocalardan Kur’ân-ı Kerim okumayı öğreniyor.

İlçe Müftüsü Mustafa Sami Türkmenoğlu, Erdemli Sanayi Sitesi’ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, usta, kalfa ve çıraklara Kur’ân eğitimi verdiklerini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, yaklaşık 3 yıl önce başlatılan programla şimdiye kadar 100 esnafın Kur’ân okumayı öğrendiğini belirten Türkmenloğlu, “Hedefimiz bu yıl içinde en az 200 kişiye Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğretmek. Sanayi sitesi esnafımızın kampanyamıza ilgisi çok büyük. İşlerinden arta kalan zamanlarda Kur’ân-ı Kerîm öğreniyorlar ve bu bizleri mutlu ediyor.” dedi.

“Kur’ân Okumayı Öğrenmek İsteyenlerin İş Yerine Gelerek Öğretiyor”

Erdemli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel de ilçe müftülüğünün girişimleri sonucu sanayi sitesinde böyle bir kampanya başlatıldığını ve esnafın büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Küçük yaşta çalışmaya başlayan usta ve kalfaların Kur’ân okumayı öğrenmelerinin pek mümkün olmadığını vurgulayan Öngel, “Ancak cami imamımız esnafımızı tek tek geziyor ve Kur’an okumasını öğrenmek isteyenlerin iş yerine gelerek öğretiyor. Böylece esnafımızın zaman kaybı da olmuyor ve bire bir öğrenmiş oluyor.” diye konuştu.

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