Sanatçı Kostümlü Demet Akalın’dan Irkçı Söylem

Demet Akalın Twitter’de hesabında “Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık” yazdığı mesajla Suriyeli sığınmacılara karşı açılan ırkçı #SuriyelilerEvineDönsün etiketine destek verdi.

Bu ırkçı söylemlerin Türkiye’de standart olarak gerçekleşen adli vakaları her dönem başka bir topluluğa bağlaması artık normal bir duruma dönüştü. Kürtler, Romanlar, Suriyeliler, Çeçenler vb. topluluklar ayrı ayrı zamanlarda ırkçı söylemlere maruz kalıyor. Ve adli vakaların sebebi olarak gösteriliyor. Bu zihniyeti aynı mantığı alkolden, uyuşturucudan, cinsel sapkınlık ve fuhuştan kaynaklanan adli vakaları kime veya hangi ideolojiye bağlayacağı merak konusu.

Demet Akalın'ın Türkçe hatalarıyla da dikkat çeken ve ırkçı söylemde bulunduğu mesajı şöyle: