“Sanat Eseri” Sanılan Ananas Cam Vitrinde Sergilendi!

22 yaşındaki Ruairi Gray ve arkadaşı Lloyd Jack, süpermarketten bir sterline (yaklaşık 4,5 lira) aldıkları ananası İskoçya’nın Aberdeen kentindeki Robert Gordon Üniversitesi’nde bir sanat sergisine bıraktı.

Öğrenciler dört gün sonra geldiklerinde, ananasın korumaya alınarak sergilendiğini gördü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Gray, “Boş bir vitrin gördüm ve insanların gerçekten sanat eseri sanıp sanmayacağını görmek için elimdeki ananası oraya bıraktım.” dedi.

Sanat festivalinin organizatörlerinden Natalie Kerr, ananası kimin vitrin içine koyduğunu bilmediklerini söyledi. Ananas daha sonra kaldırıldı.

Geçen hafta da ABD’nin San Fransisco kentinde bulunan Modern Sanatlar Müzesi’nde, “şaka” olsun diye yere bırakılan bir gözlük, ziyaretçiler tarafından “postmodern bir sanat eseri” sanılmıştı.