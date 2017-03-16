Samsun İstinaf Mahkemesinden İlk FETÖ Kararı

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Tosun, "Söz konusu karar FETÖ/PDY adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Başkanı Erol Tosun, 2. Ceza Dairesinin yerel mahkemenin "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 4 kişiye verilen hapis cezalarını onamasıyla ilgili, "Söz konusu karar FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz." dedi.

Tosun, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016'da kurularak faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Cumhuriyet döneminde son derece önemli bir adım atıldığını, ortalama bir hafta içinde tüm kararların istinaf mahkemelerince değerlendirilerek sonuçlandırıldığına dikkati çeken Tosun, yaklaşık bir hafta önce de FETÖ/PDY ile ilgili Tokat Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın avukatlarca Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındığını söyledi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan K.T'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, M.B'ye 1 yıl 8 ay 18 gün, Ş.T'ye 2 yıl 1 ay, F.T'ye 1 yıl 8 ay 18 gün, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da S.A'ya 15 yıl hapis cezası verildiğini bildiren Tosun, şunları kaydetti:

"Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince dosya incelendi. Sanıklar K.T, M.B, Ş.T. ve F.T. hakkındaki hüküm, usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmaması nedeniyle esastan ret kararı verilerek kesinleştirilmiş, diğer sanık S.A. hakkında ise yeniden duruşma yapılmasına hükmedilmiştir. Duruşma 4 Nisan'da saat 10.00'da Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma salonunda yapılacaktır. Söz konusu karar FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz."