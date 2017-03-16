Samsun İstinaf Mahkemesinden İlk FETÖ Kararı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.03.2017 14:24
Samsun İstinaf Mahkemesinden İlk FETÖ Kararı
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Tosun, "Söz konusu karar FETÖ/PDY adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Başkanı Erol Tosun, 2. Ceza Dairesinin yerel mahkemenin "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 4 kişiye verilen hapis cezalarını onamasıyla ilgili, "Söz konusu karar FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz." dedi.

Tosun, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016'da kurularak faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Cumhuriyet döneminde son derece önemli bir adım atıldığını, ortalama bir hafta içinde tüm kararların istinaf mahkemelerince değerlendirilerek sonuçlandırıldığına dikkati çeken Tosun, yaklaşık bir hafta önce de FETÖ/PDY ile ilgili Tokat Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın avukatlarca Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındığını söyledi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan K.T'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, M.B'ye 1 yıl 8 ay 18 gün, Ş.T'ye 2 yıl 1 ay, F.T'ye 1 yıl 8 ay 18 gün, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da S.A'ya 15 yıl hapis cezası verildiğini bildiren Tosun, şunları kaydetti:

"Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince dosya incelendi. Sanıklar K.T, M.B, Ş.T. ve F.T. hakkındaki hüküm, usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmaması nedeniyle esastan ret kararı verilerek kesinleştirilmiş, diğer sanık S.A. hakkında ise yeniden duruşma yapılmasına hükmedilmiştir. Duruşma 4 Nisan'da saat 10.00'da Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma salonunda yapılacaktır. Söz konusu karar FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hatay'daki FETÖ/PDY Davasında Karar13 Mart 2017 Pazartesi 18:50
  • FETÖ’nün Ceza Çetesi Böyle Çalışıyormuş!13 Mart 2017 Pazartesi 13:10
  • Hava Harp Okulu Öğrencilerinin '15 Temmuz' Davası Başladı13 Mart 2017 Pazartesi 12:34
  • Görüntüler 'Darbeye Karşı Mücadele Ettim' İddiasını Çürüttü12 Mart 2017 Pazar 19:57
  • Manisa’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 16 Polis Gözaltına Alındı12 Mart 2017 Pazar 19:41
  • Mehmet Dişli Çantasında Silahıyla Komuta Katında11 Mart 2017 Cumartesi 19:23
  • Kırıkkale’de ByLock Operasyonu: 13 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı11 Mart 2017 Cumartesi 18:02
  • İstanbul Merkezli 20 İlde FETÖ Operasyonu11 Mart 2017 Cumartesi 11:24
  • FETÖ'den Tutuklu Albay Bıyık’ın Darbenin Arka Planını Aydınlatan İtirafları11 Mart 2017 Cumartesi 10:15
  • 17 İldeki FETÖ Operasyonunda 19 Tutuklama11 Mart 2017 Cumartesi 00:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim