“Samsat'ta Binden Fazla Hanede Ağır Hasar Var”

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04.03.2017 22:35
“Samsat'ta Binden Fazla Hanede Ağır Hasar Var”
Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Samsat'ta toplam bin 900 civarında hane var. Bu bin 900 hanenin şu ana kadar tespit edilen binden fazla hanede ağır hasar meydana gelmiş vaziyette." dedi.

Adıyaman Valiliğinin ardından önceki gün 5,5 şiddetinde depreme maruz kalan Samsat ilçesine geçen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerden brifing aldı.

Kaynak, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yarısının Kuzeydoğu Anadolu fay hattında birinci dereceden, diğer yarısının da ikinci dereceden deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.

5,5 şiddetindeki depremin ardından şu ana kadar 200'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade eden Kaynak, "Artçı depremlerin en büyüğü 4,3 oldu. Bugün sabah da 3,8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Bu beklenen bir şey. Özetle Samsat'ta perşembe günü yaşanan depremin ardından yaşananlar normal artçı deprem seyrinde." dedi.

"12 prefabrik okul göndereceğiz"

Bölgede depremin hemen ardından Valilik, Belediye, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere hemen her kurumun olaya müdahil olduğuna işaret eden Kaynak, şöyle konuştu:

"Samsat'ta toplam bin 900 civarında hane var. Samsat ve 16 köyünde bu bin 900 hanenin şu ana kadar tespit edilen binden fazla hanede ağır hasar meydana gelmiş vaziyette. 400'den fazla evde de hafif hasar meydana gelmiş durumda. 22 tane konut ise tam manasıyla yıkılmış durumda. Malum eğitim öğretimin açık olduğu bir dönemdeyiz. Valiliğimiz koordinesinde okullar hızlıca tahliye edildiler. Samsat'ta yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu biri anaokulu olmak üzere 12 okulda ve 8 derslikte hasar meydana geldiğini tespit etmiş vaziyetteyiz. Hasar görmüş okullar için hızlı ve kaliteli hemen bugünden itibaren 12 prefabrik okul göndereceğiz. Kullanılamaz hale gelen okullar, yerine gelip burada çocuklarımızın güven içerisinde eğitim öğretim hayatına devam etmeleri sağlanacak."

AA

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