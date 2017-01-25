Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması

Şam’ın Fethi Cephesi, batı Halep’te vurulan eğitim kamplarını konu alan ve Suriye üzerinde oynanan oyunları deşifre eden açıklama yayınladı.

Arapça yayınlayan açıklamanın, Türkçe çevirisi:

“Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam O’nun Rasulü’ne, Ehli Beytine, sahabelerine ve onu dost edinenlerin üzerine olsun.

Şam cihadı 7’nci yılına girmesi ve bir çok aşamadan ve geçmesine rağmen, değişmez ve apaçık bir şekilde devam ediyor.

Şam ehli ve mücahidleri zafere kadar, yolu (cihad yolunu) tamamlamak için azimle yürüyorlar.

Bu yolda ne uluslararası güçler, ne onların Esed yanlısı girişimleri, ne de Esed rejimini ayakta tutmaya çalışıp Suriye devrimini ve Şam ehlini hedef alan askeri operasyonlar, yiğitleri bu yoldan alıkoymaya yetmiyor.

Pek çok kimse Halep halkını sürgün eden ve şehri yerle bir eden Rusya’nın hamlesiyle, Amerika’nın bölgedeki rolünün biteceğini zannetti. Oysaki Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını azalttığı açıklaması, sadece kendini barış yanlısı göstermek içindi.

İşgalci Rusya’nın bu ateşkes atağının asıl amacı ise rejime karşı savan grupları duraklatmak ve kendi gözetiminde gerçekleşen Astana görüşmelerine sürmek içindir.

Bu görüşmelerin en son noktası ise, tağut Esed’in belirttiği gibi, “Astana’ya katılanların ulaşabileceği en iyi şey, ulusal barışa dahil edilmeleri ve Esed tarafından affolunmaları” olacaktır.

Bütün sebepler oluştuktan sonra da, katil Amerika öncülüğündeki koalisyon uçakları ŞFC’nin komutanlarının ve savaşçılarının bulunduğu merkezleri hedef alarak, aynı zamanda çocukların ve kadınların ölmesine neden olmuşlardır.

Son oalrak 19.01.2017 tarihinde, ribat noktalarına ve rejimle savaşmak için savaşçı yetiştiren askeri kampı hedef aldılar.

Allah’tan kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini ve onların derecelerini yükseltmesini diliyoruz.

ŞFC’nin bu şekilde hedef alınmasının zamanlaması manidardır. Amerika’nın bununla verdiği mesaj nettir. Amerika devrimi ve halkı değil, Esed rejiminin kalmasını seçmiştir. Amerika ve Rusya güçlerini kullanarak, Esed rejiminin ve müttefiklerinin düşmesi için savaşan mücahidlerin ve onlara destek veren halkın gücünü kırmak istiyor. Nefsini şeytana satmış münafıkların ve casusların yardımıyla, Suriye’de rejime karşı savaşan en etkili gruplara suikastlar düzenliyorlar.

Amerika’nın Şam ehliyle savaşmada, bu kampı hedef alması, Şam cihadını sekteye uğratmamıştır. Sözüne sadık ve farklı farklı gruplardan Şam ehlinin birleşerek buna sessiz kalmayacağı ve karşı koyacağı ve bilakis halkın da mücahidlere karşı güvenini, desteğini ve dayanışmasını artıracağı yeni bir aşamaya sokacaktır.

Allah’tan tüm Müslümanlar için ve mücahidlerden olan şehidlerimiz için rahmet diliyoruz.

Halkımıza, izzet ve özgür bir şekilde yaşamak için yolumuza devam edeceğimizi, Allah yolunda cihad edeceğimizi bildirmek isteriz.

Doğu ve batı devletlerinin rızası için, dış güçlere herhangi bir bağımlılık şeklini kabul etmeyeceğimizi, izzeti ve özgürlüğü İslam’ın gölgesinde arayacağımızı yineleriz.

Önce kendi nefsimize, sonra kardeşlerimize ve izzetli ve kahraman Şam halkına, şehidlerimiz ve bu yolda döktüğümüz kanlar uğruna işgalcilerin zulmü gün be gün çoğalsa da cihad yolunda sabırla, sebat etmelerini , bu yolda azimle yürümelerini tavsiye ederiz.

İslam ehli için bu yoldan (cihad yolundan) başka bir kurtuluş yoktur.

Yolumuzdan dönmeden, durmaksızın ve boyun eğmeden Allah’ın izniyle devam edeceğiz.

Hamd Alemler’in Rabi’ne olsun.”

Şam’ın Fethi Cephesi

Kaynak: Fetih Medya