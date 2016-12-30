Şam’ın Fethi Cephesi’nden Halep Üzerine Açıklama
Savaşlar bir gün lehimize bir gün aleyhimize olur. Zafer ve yenilgi sebepleri Yüce Allah’ın sünetullahıdır. Yerine getirdiğimiz sebepler günahlardan tevbe edişimiz ile Yüce Allah kullarına nazar eder ve yardımını indirir. Çünkü Yüce Allah bazen belaları kullarını karşısında tazarru ederken görmek için verir. Bu Yüce Allah’ın savaşta Sünnetullah’ıdır. Allah’ın sünnetinde kurallar bellidir. Sebepleri yerine getirenler kazanır.
İşte bu çerçevede hem Müslümanların gönüllerine sus serpmek hem de Halep’teki son durumu adeta özetlemek mahiyetinde olan “Sünnetullah” muhalif gruplardan Şam’ı Fethi Cephesi’ne ait bilgilendirme ve davet videosu:
“Ümmetimiz artık, her gün, her bölgede, her savaşta yeniden doğuyor. Tıpkı Bedir’deki zaferler gibi… Tıpkı günahlar ve isyanlar sebebiyle Uhud’daki yenilgi gibi… Ardından Hamrau’l Esed gazvesindeki, teşvik ve maneviyat dirilişi gibi… Aynı Huneyn’de çokluğumuza güvenmemiz gibi… Sonra Allah tarafından bir uyarı gelir; ki bu uyarı, bazen bir hezimet olmuştur. Sonra Rabbimiz Allah’a döneriz ve O’na (subhanehu ve teala) tevbe ederiz. Sonra Allah’ın nusreti/yardımı tekrar iner.”
Kaynak: Küreselanaliz.com
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