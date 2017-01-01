Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde yapılan ateşkes ile alakalı Şam’ın Fethi Cephesi açıklama yaptı.

Grubun resmi sözcüsü Hüsam eş-Şafi, “Ateşkes anlaşmasına katılan herkes anlaşmada Esed rejiminin gideceğine dair hiçbir şeyin belirtilmediğini bilir. Suriye topraklarında siyasi çözüm diye adlandırılan şey, zalim Esed rejiminin tekrar oluşturulmasından başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Şafi, Şam’ın Fethi Cephesi’nin söz konusu anlaşmanın garantörlerinden birisinin (Rusya’nın) Suriye’de işgal gücü olduğu için, ateşkes toplantısına katılmadığını ve imza atmadığını vurguladı.

Suriye topraklarındaki tek çözümün Esed rejiminin askeri operasyonlarla çökertmek olduğunu belirten Şafi, herhangi siyasi bir çözümün Suriye devrimine ve şehitlere ihanet olacağını kaydetti.

Dün gece saatlerinden geçerli olan sözde ateşkes, ilk saatlerden itibaren rejim tarafından Suriye’nin birçok bölgesinde ihlal edilmişti.

Kaynak: Fetih Medya