Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz

»Ana Sayfa»Suriye
20.01.2017 12:25
Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
Suriye halkına seslenen Şam’ın Fethi Cephesi’nin sözcüsü Husam eş-Şafii, “Sizi terk etmedik ve yalnız bırakmadık.” dedi.

Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Şam’ın Fethi Cephesi’nin resmî sözcüsü Husam eş-Şafii, kısa bir açıklama yaptı.

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, eş-Şafii, resmî Telegram hesabında, son bir ay içerisinde Batı Guta’da, Humus’ta ve Şam’da yaptıkları eylemlere değindikten sonra şunları söyledi:

“Bu risale halkımızadır. Ve onlara diyoruz ki, sizi terk etmedik ve yalnız bırakmadık. Bizim yolumuz ve cihadımız, şehidlerimizin vasiyetidir. Ve bütün dullara ve yetimlere diyoruz ki, biz vaadimiz üzere yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle zafer, bizim geleceğimiz olacaktır. Son olarak, her kim nefsini kandırıyorsa ona sözümüz: Düşman ona zafer, özgürlük, vatan ve villalar vermeyecektir.”

Esed ve işbirlikçileri, Suriye’de ilân edilen ateşeke rağmen birçok bölgede sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Direnişçiler de elverdiğince bu saldırılara karşılık veriyor.

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçileri hedef alan ABD ise son zamanlarda Şam’ın Fethi Cephesi’ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

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