Şam’ın Fethi Cephesi Komutanı Ebu Yusuf Ensari Şehid Edildi!
Suriye’de birleşme ve ateşkes görüşmelerinin gündemde olduğu son günlerde Şam’ın Fethi Cephesi’nin (ŞFC) üyelerine yönelik saldırılar git gide artıyor.
ABD bir yandan insansız hava araçlarıyla ŞFC’nin liderlerini hedef alırken, karadan da kimliği belirsiz kişiler komutanlara suikast düzenliyor.
ŞFC’nin lideri Cevlani’nin yardımcısı olan Ebu Hasan Taftanaz’ın şehid edilmesinin hemen ertesi gününde, yere döşenen bir mayının uzaktan patlatılması sonucunda ŞFC komutanı Ebu Yusuf Ensari şehid edildi.
ŞFC, resmî hesabından Ebu Yusuf Ensari’nin şehid edildiğini doğruladı:
Geçtiğimiz gün ŞFC lideri Cevlani’nin yardımcısı Ebu Hasan Taftanaz, Taftanaz’ın 15 yaşındaki oğlu ve ŞFC şer’i kadısı Muhammed Kemal Şuayb, ABD’nin drone saldırısı sonucu şehid olmuştu.
Kaynak: Küresel Analiz
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