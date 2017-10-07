Şam’ın Doğu Guta Bölgesi Açlığın Pençesinde!

Beşşar Esed’e bağlı güçlerin, insani yardımların kontrol noktalarından bölgeye girişine izin vermediği için Doğu Guta’ya temel ihtiyaç maddeleri ulaştırılamıyor.

Çay, pirinç, şeker, mercimek, yağ ve bulgur stoklarının tükendiği bölgede halk, bir kilo şekeri karaborsadan 3 bin 500 Suriye lirasına (yaklaşık 27 TL) alıyor.

Beş kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 138 bin Suriye lirasına (yaklaşık 1000 TL) ihtiyaç duyduğu bölgede iş olanakları olmadığı için çalışanlar, aylık ortalama 37 bin-55 bin Suriye lirası (yaklaşık 300-500 TL) kazanıyor.

“Mevcut Her Ürün Pahalıya Satılıyor”

Duma ilçesinde bakkal Musa el-Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta bölgesine uygulanan ambargodan dolayı mevcut her ürünün pahalıya saldığını belirtti.

Dükkânının boş olduğunu belirten el-Hamdi, “Bölgede şeker, yağ, tereyağı, pirinç, mercimek, şeker gibi ürünler kalmadı. Eğer bulunursa da çok pahalıya veya karaborsada 9-10 katı fiyatla satılıyor.” dedi.

“Bir Ailenin Günlük Harcaması 5 Bin Suriye Lirası”

Bir ailenin günlük harcamasının yaklaşık 5 bin Suriye lirası (yaklaşık 40 TL) olduğunu anlatan el-Hamdi şunları kaydetti:

“Bulunması hâlinde bir kilogram çay 1000 Suriye lirası (7,8 TL), bir kilogram pirinç bin 500 Suriye lirası (12 TL), bir kilogram bulgur bin 200 Suriye lirası (9 TL) , bir kilogram kırmızı mercimek 900 Suriye lirası (7 TL), bir kilogram yoğurt 2 bin Suriye lirası (16 TL), bir kilogram peynir 4 bin Suriye lirası (32 TL) ve bir litre sıvı yağ 5 bin 500 Suriye lirasına (43 TL) satılıyor.”

“Yetersiz Beslenme Nedeniyle Çocuklar Ölüyor”

Duma’daki başka bir dükkân işletmecisi Ahmed Mustafa da Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde halkın temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta çok büyük sıkıntı çektiğini belirtti.

Bölgede yağ, şeker, çay, un ve sütün bulunmadığına işaret eden Mustafa, “Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar ölüyor. Çoğu zaman aç yatıyoruz. Bu kuşatma daha ne kadar sürecek?” diye konuştu.

“Rejim İnsani Yardımların Geçişini Engelliyor”

Duma sakinlerinden Muaz Latif, bölgede insani durumun çok kötü olduğunu ve insanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.

Ablukanın bir an önce kalkmasını isteyen Latif, “Rejim, kontrol noktalarından bölgeye insani yardımların girmesini engelliyor. Burada yüz binlerce insan var ve herkes yardıma muhtaç. Geçen gün bir poşet ekmeği bin 200 Suriye lirasına (yaklaşık 9 TL) satın aldım. Bu Suriye tarihinde görülmemiş bir şeydir.” dedi.

Bölge 5 Yıldır Kuşatma Altında

Şam’ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor. Rejimin ateşkese rağmen aralıklarla süren saldırılarında çok sayıda sağlık merkezi ve ilaç deposu da kullanılamaz hâle geldi.