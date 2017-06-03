Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye Kumpas Kuruluyor İddiası

Tayyar, Türkiye'de görülen FETÖ çatı davalarında sanıkların psikolojik üstünlüğü olduğunu söyledi.

FETÖ SANIKLARININ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

FETÖ çatı davalarına dikkat çeken Tayyar 'Türkiye'nin her yerinde görülen çatı davalarında bir problem var. Maalesef mahkemelerde FETÖ sanıklarının psikolojik üstünlüğü var.' dedi.

YARGIDA DİP DALGA GELİYOR

Konuyu yakında takip ettiğini ifade eden Tayyar 'Bu böyle gitmez. Yargıda bir direnç başladı. Yargıdan bir dip dalga geliyor ve bunun iyi okunması lazım. Darbe davaları üzerinden Ak Parti'ye ayrı bir kumpas hazırlanıyor. Bir çok ilde Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizin ismini tutanaklara geçiriyorlar ve bunu bilinçli yapıyorlar. Onlarla mücadele edecek bir merkez yok.' diye konuştu.

AK PARTİ'YE KUMPAS KURUYORLAR

'Ak Parti'nin altını oyuyorlar' diyen Tayyar, bu davalar üzerinden Ak Parti'ye ayrı bir kumpas kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Beyaz Gazete