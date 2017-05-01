Şamil Tayyar: AK Parti’nin Altı Oyuluyor, Artık Yokum!

Kişisel Twitter hesabından ‘FETÖ’yle mücadelenin raydan çıktığını söyleyen Tayyar, sürecin AK Parti’ye zarar verdiğini söyledi: “FETÖ hala işbaşında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, Ak Parti eliyle Ak Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun.”

689 ve 690 Sayılı KHK’larla kamuda toplam 3 bin 939 kişi ihraç edildi.