Şamil Tayyar: AK Parti’nin Altı Oyuluyor, Artık Yokum!
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlanmasının ardından eleştirilerde bulundu.
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Kişisel Twitter hesabından ‘FETÖ’yle mücadelenin raydan çıktığını söyleyen Tayyar, sürecin AK Parti’ye zarar verdiğini söyledi: “FETÖ hala işbaşında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, Ak Parti eliyle Ak Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun.”
689 ve 690 Sayılı KHK’larla kamuda toplam 3 bin 939 kişi ihraç edildi.
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