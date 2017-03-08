Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Şam’ı Özgürleştirme Heyeti, Halep Havaalanı’nı vurdu ve Halep’te Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları püskürttü.
Suriye’de, Halep’in batısında yer alan Raşidin ve Şuveyhina bölgelerinde Beşşar Esed güçlerince gerçekleştirilen saldırların Şam’ı Özgürleştirme Heyeti tarafından püskürtüldüğü ve çatışmalar sonucunda Esed güçlerine bağlı onlarca militanın öldürüldüğü bildirildi.
Havaalanı Grad Füzeleri ile Vuruldu
Ayrıca, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin, kontrolünde olan bölgelerden Halep Havaalanı’nı grad füzeleri ile vurduğu da kaydedildi.
Atılan grad füzelerinden birinin piste isabet etmesi sonucunda büyük hasarlar meydana geldiği belirtilirken, operasyon sonrasında havaalanının uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.
Kaynak: Küresel Analiz
Etiketler: suriye, halep, şam'ı özgürleştirme heyeti, halep havaalanı, beşşar esed
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