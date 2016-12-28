Şam'daki Rus Elçiliğine Havanlı Saldırı
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne 2 havan topu mermisi isabet etti. Mermilerden biri elçiliğin bahçesine, diğeri ise elçilik binasının yakınlarına düştü.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan toplu saldırı düzenlendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada büyükelçiliğe 2 havan mermisinin isabet ettiği belirtildi.
Havan mermilerinden birinin elçiliğin bahçesine, diğerinin ise elçilik binasının yakınlarına düştüğü açıklandı.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, 'Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur' denildi. (Yeni Şafak)
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