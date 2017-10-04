Şam’da Polis Merkezi Bombalandı

Pazartesi günü Şam’ın el-Meydan bölgesinde bulunan polis merkezine yönelik büyük bir eylem düzenlendi.

Beşşar Esed rejimine bağlı resmi televizyon kanalı, 2 eylemcinin kendini patlattığını duyururken, rejim yanlısı AlMayadin kanalında ise eylemin 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İçişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamada bir kişinin polis merkezinin girişinde kendini patlattığını, ikinci eylemcinin ise binanın birinci katına çıkarak burada eylemini gerçekleştirdiği bildirildi.

Şam’da gerçekleştirilen bu eylem rejim güçlerinin ve Rusya’nın kanlı saldırılarına rejimin kalbinde verilmiş bir cevap olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Al Jazeera, Haksöz Haber