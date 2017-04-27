Şam’da Havaalanı Yakınında Patlama

Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana gelirken, Esed rejimi ve müttefiki Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnanlı al-Manar televizyonu patlamanın nedeninin İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş bir saldırı olabileceğini açıkladı.

İsrail: Yorum yapamayız

İsrail'in Şam'daki havalimanına yönelik hava saldırıları gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulan İsrail ordusu sözcüsü, "Bu haberler hakkında yorum yapamayız" dedi.

Şam bölgesinde iki üst düzey muhalif kaynak, havalimanının olduğu başkentin doğu bölgesindeki gözlemcilerinden edindikleri bilgilere göre İran destekli milislere ait bir cephaneye beş saldırının gerçekleştiğini söyledi.

İsrailli yetkililer daha önceki saldırılar için, Hizbullah'a ileri seviye silah aktarımını sebep göstermiş ve bunu bir "kırmızı çizgi" olarak ilan etmişlerdi.

Esed rejimi yanlısı medya ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün erken saatlerde havalimanı yakınlarında büyük bir patlama olduğunu söylerken, Şam'ın merkezinde yaşayan bir kişi de patlamanın kendisini uykudan uyandırdığını belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak