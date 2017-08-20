Şam'da Esedgillerin Toplandığı Fuara Roketli Saldırı!

AFP'nin haberine göre, saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Şam'daki iş fuarında, 17-26 Ağustos tarihleri arasında birçoğu Arap dünyasında 1300'e yakın iş adamının katılımıyla uluslararası bir fuar düzenliyordu.

Fuara 43 ülkeden 23'ü ülkedeki büyükelçileri aracılığı ile resmi katılım gösterirken 20 ülke ticari alanda uzaktan katılım sağladı. Fuara katılan ülkeler arasında Rusya, İran, Çin, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Venezuela, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve İtalya bulunuyor. Esed rejimi 5 yılın ardından savaşa rağmen tekrar böyle bir organizasyon düzenleyerek Suriye'deki varlığını ve gücünü ispatlamayı amaçlıyor.