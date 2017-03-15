Şam’da Adalet Sarayına Canlı Bomba Saldırısı: En Az 25 Ölü

»Ana Sayfa»Suriye
15.03.2017 16:05
Şam’da Adalet Sarayına Canlı Bomba Saldırısı: En Az 25 Ölü
Şam’da düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Beşşar Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı, Şam’ın merkezinde rejimin kontrolünde bulunan Hamidiye Mahallesi’ndeki adalet sarayına yönelik canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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