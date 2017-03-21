VİDEO GALERİ >> Suriye >> Şam – Cobar Operasyonu Görüntüleri



Şam – Cobar Operasyonu Görüntüleri
Tahrir Şam öncülüğünde, Şam’ın Cobar mıntıkasına düzenlenen, Esed ve Şii askerlerin hedef alındığı saldırıların görüntüleri paylaşılmaya devam ediyor.
21 Mart 2017 Salı 00:10
İzlenme: 34
  • Yorumlar 0
    Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Esed’in işkence merkezi: Sednaya Hapishanesi
Esed’in işkence merkezi: Sednaya Hapishanesi
”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
Halepli Ailenin Duygulandıran Kavuşması
Halepli Ailenin Duygulandıran Kavuşması
Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır
Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır
Halep’e Veda: Sana Gözyaşlarıyla Veda Ediyorum
Halep’e Veda: Sana Gözyaşlarıyla Veda Ediyorum
Halep'ten Tahliye Edilen İlk Konvoy
Halep'ten Tahliye Edilen İlk Konvoy
Son Eklenen Videolar
Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturumu
Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturumu
Şam – Cobar Operasyonu Görüntüleri
Şam – Cobar Operasyonu Görüntüleri
Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Prim Yapıyor
Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Prim Yapıyor
DERDEST -Belgesel
DERDEST -Belgesel
28 Şubat'ta Meydanlarda Direniş Vardı!
28 Şubat'ta Meydanlarda Direniş Vardı!
Senin İçin | Cezaevlerindeki Kardeşlerimize
Senin İçin | Cezaevlerindeki Kardeşlerimize
Kategoriler
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim