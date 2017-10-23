Sakız Adası’ndaki Göçmenler Zor Durumda!

Yetkililer tarafından sayıları 2 bin 500 olarak açıklanan Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki göçmenler, yaklaşan kışla birlikte şiddeti giderek artacak olan çadırlardaki zorlu yaşam şartlarına dikkat çekmeye çalıştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, Ada halkı ile göçmenlerin birlikte düzenlediği gösteride protestocular, yetkililerin ilgisizliğinden dem vurdu.

“Burada insanlık kalmadı.” diyen bir göçmen, “Su yeterli değil. Bize günde sadece bir şişe veriyorlar. Bir kişi için bu yeterli değil. Gıda da yetmiyor. Çadır da vermiyorlar.” açıklamalarında bulundu.

Kamptaki yetkililerin göçmenleri dikkate almadığını kaydeden göçmen, “Kamp yetkilileri, ‘Bizi ilgilendirmez, gidin sokakta yatın.’ diyorlar. 750 kişi kapasiteli kampta şu anda 4 bin kişi var.” ifadelerini kullandı.

Ada halkından biri ise “Kış geliyor. Hava şartları yaşam koşullarını zorlaştıracak. Çadırlarda yaşayan 5 bin kişiyi nasıl soğukta bırakabilirsiniz? Onlarla ilgilendiğinizi bu şekilde mi gösteriyorsunuz? Biz, göçmenlerin Ada’yı terk etmesini istiyoruz, Sakız Adası’nda sıkışıp kalmalarını değil.” değerlendirmelerinde bulundu.

Farklı ağızlardan yapılan açıklamalarda göçmenlerin sayısı hakkında verilen bilgiler değişiklik arz ediyorsa da Suriye ve Afrika’da maruz kaldıkları sıkıntılardan dolayı göç ettikleri Ada’da göçmenlerin çektikleri sıkıntılar ne yazık ki bir türlü sona ermiyor.