Sakın "Üst Akıl" Bizi Buna İtiyor Olmasın!
Bahadır Kurbanoğlu, ortalığı kaplayan masa başı İdlib analizlerini, Astana güzellemelerini ve IKBY’ye dönük savaş tamtamlarını değerlendirerek ‘oyun kurmak’ ile ‘üst akl’ın manipülasyonları çerçevesinde Türkiye’nin tutumunu sorguladı.
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Bahadır Kurbanoğlu’nun bugünkü Sözü Esirgemeden programında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu, İdlib, Astana, Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden
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