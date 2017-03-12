Sakarya’da Hollanda’ya Protesto Yürüyüşü
Çark Caddesi'nde toplanan yaklaşık ikibin kişilik grup sloganlar atarak ve Grup Yürüyüş’ün “Vur Vur” ezgisinin eşliğinde AKM önüne geldi.
Sık sık tekbirlerin getirildiği ve Uyan, Diren Özgürleş- Hollanda şaşırma Sabrımızı Taşırma - Dik Dur Eğilme Sakarya Seninle sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından okunan basın açıklamasında;
"Bugün buraya 15 Temmuz'da durdurduğumuz içimizdeki hainlerin efendilerine de dur demek için toplandık. 15 Temmuz'da yarım kalan hesaplarını görmeye çalışanların, hesaplarını kapatmak için bir araya geldik. Her fırsatta medeniyetin beşiği olduğunu savunan Avrupa medeniyetinin de sahte olduğunu yine kendileri teşhir etmiştir. Hanım olan bir Bakanımızın karşısına silahlı güçleri dikecek kadar kabalaşmış, elçiliği ziyaret etmesine bile tahammül edemeyecek kadar barbarlaşmışlardır. Müslümanlar sizin barbarlığınızı Kudüs'ten tanıyor, Endülüs'ten tanıyor, Bosna’dan tanıyor" denildi.
Açıklamanın ardından eylem sona erdi.
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